Земельные гиганты: журналисты рассказали, кому принадлежит земля в Украине (видео)

Угодья площадью в несколько столиц Украины держат несколько олигархов.

Открытие рынка земли в Украине все ближе. Если депутаты Верховной Рады проголосуют за рынок земли, станут ли богаче обычные крестьяне или же просто еще богаче станут аграрные магнаты.

Кто из олигархов держит угодья площадью в несколько столиц Украины, говорится в расследовании программы "Гроші".

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На пятом месте в рейтинге топ землевладельцев оказался пятый президент Украины Петр Порошенко. Через своего сына Алексея Порошенко владеет компанией «УПИ-АГРО», в состав которой входят несколько сахарных заводов и комбинатов, поставляющих на фабрики "Рошен" сахар и муку. Соответственно зерно и свеклу Порошенко собирают из 120 тыс. га украинского чернозема – площадь почти полторы столицы.

В то же время на землях экс-президента не все законно. Так, в Гайсине Винницкой области компанию "Заря Подолья", входящую в агрохолдинг Порошенко, обвиняют в использовании земли, которая должна принадлежать ветеранам АТО. Как предполагают эксперты, скорее всего, компания арендует землю у государства за копейки, что очень выгодно Порошенко.

Четвертое место в рейтинге занял Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП и бывший советник Порошенко. Состояние аграрного барона СМИ оценивают в свыше 900 млн долларов. Он контролирует около 400 тыс. га чернозема – это площадь 5-ти украинских столиц. При президентстве Порошенко в течение 2 лет Косюк получил почти 5 млрд гривень дотаций из госбюджета.

На третьей позиции в топе украинских латифундистов разместился американский бизнесмен Джордж Рор, сын строительного магната из США. Он тихонько контролирует почти 500 тыс. га украинского чернозема. По площади – это более 6 украинских столиц. Компания Рора "Агропросперис" торгует выращенным в Украине зерном на мировых рынках.

Вторую строчку занимает недавно объявленный в розыск Олег Бахматюк. У него чуть более полумиллиона га земли. Бахматюк теперь уже из-за рубежа контролирует холдинг "Укрлендфарминг", в который входит компания "Авангард" – крупнейший продавец куриных яиц. Бахматюк, как и Косюк, также качал огромные дотации из бюджета.

Первое место в рейтинге земельных магнатов занимает компания "Кернел групп" - крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине и крупнейший поставщик зерна за границу. Арендует 600 тыс. га земли, что больше площади Киева, Харькова, Львова и Одессы вместе взятых. Ключевой акционер компании - бизнесмен и экс-нардеп Андрей Веревский, который, по оценкам экспертов, только за прошлый год заработал на украинской земле 5 млрд гривень.