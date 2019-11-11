Украина установила рекорд по импорту российского картофеля

Цены на картофель в Украине выше, чем в Польше и России.

Аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщают, что критическая ситуация с ростом импорта картофеля в страну достигла своего апогея в октябре 2019 года. Российскую картошку завозят в Украину под видом белорусской.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт масличных культур на четверть

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

В ноябре снова был обновлен рекорд импорта - в страну ввезли 92,6 тысячи тонн товарного картофеля - больше, чем когда-либо в истории Украины за весь год. Всего же с начала сезона 2019/20 лет в Украину уже импортировано более 142 тысячи тонн картофеля, что в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.

"Несмотря на то, что картофель является наиболее потребляемым в Украине продуктом плодоовощной отрасли, если верить данным статистики, объемы его продаж в натуральном измерении в сетях супермаркетов страны меньше, чем, например, объемы продаж цитрусовых или бананов", - рассказывает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Получается, что в октябре в Украину было ввезено около половины годового объема продаж картофеля сетями супермаркетов, а это уже очень существенно", - отмечает эксперт.

Сейчас цены на картофель в Украине выше, чем в Польше в среднем на 10 центов США за кг, и выше, чем в России - на 20 центов США за кг, то есть более чем в два раза. И хотя картошка в Украине официально поставляет, в основном Беларусь, где цены вдвое ниже, чем в Украине, но значительная часть этого картофеля имеет российское происхождение. Да и прямые поставки картофеля в Украину из РФ также осуществляются, поскольку оказывается, запрета на такие поставки нет.

"Учитывая объемы импорта картофеля в Украине, а также оценочные объемы производства этих корнеплодов в стране 2019 года, существует высокая вероятность снижения цен на картофель во второй половине сезона", - считает Екатерина Зверева, директор по развитию УПОА.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что в Украине снова подешевела картошка. Уже несколько недель цены на овощи стартуют от 8 гривень за килограмм.