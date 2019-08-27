Огурцы за неделю подорожали почти на треть - эксперты

Рост цен связан с сезонной нехваткой предложения, а также ростом спроса на эту продукцию среди покупателей накануне праздников.

Закупочные цены на огурцы с начала текущей недели выросли на 29% из-за ограниченного предложения грунтовой продукции.

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Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы East Fruit.

"Только с начала недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 29%, и сегодня комбинаты предлагают к продаже эту продукцию по цене 12-15 гривень/килограмм (0,48-0,60 доллара/килограмм)", - сказано в сообщении.

По данным экспертов, рост цен связан с сезонной нехваткой предложения, при этом в некоторых хозяйствах уже приступили к уборке огурца второго севооборота. Кроме того, добавили в пресс-службе, накануне праздничных выходных заметно выросла активность покупателей, что также способствовало удорожанию продукции.

"При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается весьма высоким. Важно отметить, что удорожанию тепличных огурцов, помимо всего прочего, способствовало ограниченное предложение грунтовой продукции", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным East Fruit, основную долю продукции открытого грунта сейчас составляет огурец невысокого качества, что повышает интерес покупателей к качественной продукции из теплиц.

Как сообщал УНИАН, овощи борщового набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.