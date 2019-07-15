В Украине вступили в силу новые требования к качеству молока - ЕБА

Новые требования будут касаться всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности, кроме первичного производства молока и молозива, предназначенных для собственного потребления.

В Украине с 12 июля вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия "Об утверждении новых требований к безопасности молока и молочных продуктов", сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Читайте такжеУкраина увеличила импорт сыров в 1,6 раза

Согласно сообщению, этот документ призван унифицировать украинские и европейские требования к молоку и молочным продуктам, урегулировать значение основных микробиологических показателей, адаптировать технологические требования к современным реалиям и отменить устаревшие нормы в этой сфере.

В пресс-службе ЕБА отметили, что новые требования будут касаться всех операторов рынка молока и молочных продуктов, независимо от формы собственности, кроме первичного производства молока и молозива, предназначенных для собственного потребления и приготовления, обработки и хранения в домашних условиях молочных продуктов для собственного потребления.

По словам менеджера комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Евгения Кузьменко, предусматривается, что новые требования будут стимулировать повышение объема производства молока высшего сорта.

"К тому же, обновление требований в данной сфере позволит привести законодательство в соответствие с требованиями ЕС относительно ветеринарно-санитарных правил производства и оборота молока, определения показателей безопасности; обяжет переработчиков следить за показателями качества и безопасности, позволит внедрить принципы риск-ориентрированного подхода при формировании периодичности отбора образцов, возлагая ответственность на операторов рынка и оставляя компетентному органу инструмент контроля добросовестности оператора рынка", - отметил Кузьменко.

В то же время, в пресс-службе добавили, что одно лишь принятие данного приказа не позволит сразу повысить уровень качества и безопасности молочной продукции в Украине, поскольку для этого нужны комплексные изменения. В частности, законодательные требования к качеству должны быть поддержаны системой контроля.

"Если мы хотим иметь безопасную и качественную продукцию, необходимо подкрепить законодательное регулирование качественным государственным контролем. Поскольку от операторов рынка зависит степень соблюдения всех требований, а от системы государственного контроля - насколько прозрачно и последовательно будут относиться к проверке операторы рынка без каких-либо исключений", - подчеркнули в пресс-службе.

В ассоциации также отметили, что украинские потребители не должны почувствовать резкие ценовые колебания в связи с вступлением в силу нового приказа, поскольку крупный бизнес уже перешел на эти стандарты.

В пресс-службе добавили, что переходный период для адаптации к новым правилам для компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, установлен до 2022 года. В ассоциации выразили надежду, что этого времени предприятиям будет достаточно, чтобы приспособиться, и они смогут предупредить риск дефицита молочного сырья в стране.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн.