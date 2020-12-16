В обмелевший Куяльницкий лиман начали закачивать воду из Черного моря.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Накануне коммунальщики возобновили перекачку воды из Черного моря, которую проводят лишь в холодное время года. Проект длится уже 6 лет.
Критическая ситуация сложилась этим летом, когда из-за засухи глубина водоема доходила всего до полуметра. Из-за высокой концентрации соли в лимане начали цвести специфические водоросли, которые окрасили его в розовый цвет.
Куяльницкий лиман стал красно-розовым
19 августа известен своими целебными свойствами Куяльницкий лиман на Одесчине перекрасился. Голубовато-зеленый огромный водоем в один день стал красно-розового цвета.
"Это уровень воды, это концентрация соли в имане и температурный режим. Когда это все совпадает, то микроорганизмы, которые присутствуют в Лимане, получают этот пигмент, и цвет становится розовым", - говорит эколог Сергей Гуцалюк.
В то же время во время спуска к лиману можно было увидеть и почувствовать кожей еще одно редкое явление: у берега Куяльницкого лимана - много соли, которая образуется от резкого испарения влаги.
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