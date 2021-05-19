В киевском зоопарке пополнение в семье крупных и рогатых – там родился бизон.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ему всего неделю, а он уже бегает, играет и привыкает быть в центре внимания. И посетители его не обходят. Сейчас он в тридцать раз меньше своих родителей.
Как звать пока безрогого быка - в зверинце еще не придумали, хотя вариантов клички есть несколько.
Маму зверька зовут Веста, папу - Варьят, сестру – Вербена, поэтому и у малышни имя должно начинаться на эту самую букву. Вариантов - пять: Ветерок, Васко, Вареник, Вертер, Варьят.
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