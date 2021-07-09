Все они находятся в тяжелом состоянии.

В Ивано-Франковской области трое подростков попали в реанимацию после укусов змей.

Об этом сообщают в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

Все случаи произошли 8 июля. В 20:45 поступило сообщение от дежурного врача Коломыйской детской больницы о том, что в больницу доставили жителя с. Казанов с диагнозом «Анафилактический шок в результате укуса змеи».

Пострадавший парень 2005 года рождения находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Читайте такжеОблепляют ноги: пляжи Одессы "атаковали" жуки (видео)В то же время поступило сообщение о том, что в 20:40 в больницу поступила жительница г. Кривой Рог, которую в с. Осмолода укусила змея за правую руку.

Пострадавший ребенок 2009 года рождения находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

В 22:10 на ОКЦ ГУ ГСЧС поступило сообщение, что в 12:30 в с. Кинчаки на детской площадке змея укусила парня 2005 года рождения.

Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

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Автор: Людмила Жерновская