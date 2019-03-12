За трое суток спасателям удалось ликвидировать крупный пожар на свалке в Новояворовске

Общая площадь пожара составила 8 тысяч кв.м.

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов в г. Новояворовск Львовской области.

Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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"Сообщение о возгорании на территории свалки спасатели получили еще утром 10 марта. В течение 3 дней спасатели приложили максимум усилий, чтобы ликвидировать горение. Площадь пожара составила 8000 кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара было привлечено почти 50 пожарных и 9 единиц спецтехники.

Спасатели отметили, что сложность тушения пожара заключалась в удаленности водного источника и малых запасах воды. Ближайший водный источник расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, тушение усложнялось погодными условиями, шквальным ветром.