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За трое суток спасателям удалось ликвидировать крупный пожар на свалке в Новояворовске

21:55, 12 марта 2019
Мусор
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Огнеборцы ликвидировали пожар на Новояворовской свалке / фото ГСЧС

Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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"Сообщение о возгорании на территории свалки спасатели получили еще утром 10 марта. В течение 3 дней спасатели приложили максимум усилий, чтобы ликвидировать горение. Площадь пожара составила 8000 кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара было привлечено почти 50 пожарных и 9 единиц спецтехники.

Спасатели отметили, что сложность тушения пожара заключалась в удаленности водного источника и малых запасах воды. Ближайший водный источник расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, тушение усложнялось погодными условиями, шквальным ветром.

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Теги: #пожар#Львовщина#мусор