За трое суток спасателям удалось ликвидировать крупный пожар на свалке в Новояворовске
Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов в г. Новояворовск Львовской области.
Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.
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"Сообщение о возгорании на территории свалки спасатели получили еще утром 10 марта. В течение 3 дней спасатели приложили максимум усилий, чтобы ликвидировать горение. Площадь пожара составила 8000 кв.м", - говорится в сообщении.
К тушению пожара было привлечено почти 50 пожарных и 9 единиц спецтехники.
Спасатели отметили, что сложность тушения пожара заключалась в удаленности водного источника и малых запасах воды. Ближайший водный источник расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, тушение усложнялось погодными условиями, шквальным ветром.