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В Норвегии обнаружили кита с видеокамерой и надписью "оборудования Санкт-Петербурга"

12:36, 29 апреля 2019
Спасение видов
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Норвежские рыбаки обнаружили белуху с камерой / фото морской биолог и инспектор морской службы управления рыболовства Норвегии Йорген Вииг, Verdens Gang

Об этом сообщил телеканал NRK, передает российский телеканал "Дождь".

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Один из рыбаков рассказал, что 25 апреля, когда он рыбачил около острова Ингойя вместе с отцом и братом, к их лодке подплыла белуха.  

На животном был ремень с обвесом и прикрепленной камерой GoPro. Ремень был очень туго затянут, и его удалось снять с кита только на следующий день. По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить.

Ученые предположили, что белуха могла "сбежать" из России. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать в военно-морском флоте России.

"Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками", — сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен.

Он добавил, что разговаривал с несколькими российскими учеными, и они сказали, что белуха могла принадлежать российскому флоту в Мурманске.

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Теги: #Норвегия#киты#Санкт-Петербург