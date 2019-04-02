Маленькую звезду берлинского зоопарка назвали в честь местного футбольного клуба (фоторепортаж)
12:23, 02 апреля 2019Спасение видов
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Берлинской девочке-полярному медведю дали имя Герта.
В Берлинском зоопарке Тиерпарк назвали трехмесячного детеныша белого медведя.
Поскольку она уже проявляла энтузиазм по поводу мячей, берлинской девочке-полярному медведю дали имя Герта. Подоплекой решения является то, что футбольный клуб "Герта" взял на себя спонсорство над потомством белых медведей в зоопарке.
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Герта за две недели уже стала настоящей знаменитостью среди животных немецкой столицы.
Она родилась 1 декабря, и в зоопарке утверждают, что детеныш очень хорошо развивается.
15 марта ей впервые разрешили выйти из своей закрытой клетки: малышке очень понравилось гулять с мамой Тоней и купаться в холодном пруду вольера.
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