Маленькую звезду берлинского зоопарка назвали в честь местного футбольного клуба (фоторепортаж)

Берлинской девочке-полярному медведю дали имя Герта.

В Берлинском зоопарке Тиерпарк назвали трехмесячного детеныша белого медведя.

Поскольку она уже проявляла энтузиазм по поводу мячей, берлинской девочке-полярному медведю дали имя Герта. Подоплекой решения является то, что футбольный клуб "Герта" взял на себя спонсорство над потомством белых медведей в зоопарке.

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Герта за две недели уже стала настоящей знаменитостью среди животных немецкой столицы.

Она родилась 1 декабря, и в зоопарке утверждают, что детеныш очень хорошо развивается.

15 марта ей впервые разрешили выйти из своей закрытой клетки: малышке очень понравилось гулять с мамой Тоней и купаться в холодном пруду вольера.