В Киеве запретили выступления передвижных цирков с животными
Окружной административный суд Киева признал законным постановление Киевской городской государственной администрации о запрете передвижных цирков с животными в столице.
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Об этом сообщается на странице зоозащитной организации UAnimals в Facebook.
"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - говорится в сообщении.
Напомним, соответствующее решение КГГА приняла еще в ноябре 2017 года, однако представители передвижных цирков подали судебный иск о признании этого решения незаконным. Судебные разбирательства длились больше года, однако сегодня иск был отозван.