Во Франции из зоопарка исчезла редкая красная панда

В дикой природе осталось всего 2500 красных панд.

Во французской провинции Овернь таинственным образом исчезла самка красной панды по кличке Мушу.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

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Сотрудники зоопарка разыскивают редкий вид животного, которое таинственным образом пропало из загона, уже третий день. Сначала они думали, что Мушу удалось выбраться из загона и она где-то на территории парка. Однако прочесывание окрестностей ни привело к успеху. Отмечается, что к поискам привлекли волонтеров из близлежащих городов.

После этого полиция выяснила, что незадолго до исчезновения Мушу у въезда в парк видели два подозрительных грузовика. Поэтому версия похищения красной панды остается приоритетной.

Красных, или малых панд, также их называют кошачьей пандой, в дикой природе осталось 2500 экземпляров, а в зоопарках содержаться около 850 особей.

Как сообщал УНИАН, в Чехии лев насмерть загрыз хозяина, который незаконно удерживал его.