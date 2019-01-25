Даша Астафьева вышла на митинг в поддержку защитников животных (фото)

Астафьева приняла участие в митинге, который проходил в 10-градусный мороз.

Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева оказалась ярой защитницей прав животных.

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Даша приняла участие в митинге, который проходил в 10-градусный мороз в Киеве под стенами Министерства экологии, пишет ТСН.

"Здесь спокойно относятся к тому, что львов, пеликанов, обезьян, медведей, лошадей можно держать в решетчатых гробах, аккуратно под их размер, в наши морозные зимы, кормить раз в неделю зерном и водить детей в концлагерь Падалко! А кто такой Падалко? Сумасшедший садист, лишенный родительских прав, и мы все, такие разные, звезды шоу-бизнеса и студенты, бизнесмены и рестораторы, врачи и просто законопослушные налогоплательщики не можем с ним справиться! ️Это позор", - прокомментировала митинг одна из его активисток Елена Щекатурова.

Она также добавила, что Астафьева пробыла в течение всей акции несмотря на морозную погоду на улице.

На акцию протеста Даша пришла вместе со своей собакой породы сиба-ину Чичико. Также к митингу присоединилась телеведущая Валерия Крук.