Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов

За отмену запрета на китовый промысел в коммерческих целях японская делегация выступала еще в сентябре на конференции IWC.

Япония в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

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Япония намерена возобновить китобойный промысел в территориальных водах с июля, передает kommersant со ссылкой на Kyodo. При этом страна хочет участвовать в работе Международной комиссии по промыслу китов в статусе наблюдателя.

«Наша страна в рамках комиссии искренне участвовала в диалоге по поводу промысла китов более 30 лет. Имеются вполне подтвержденные научные данные о достаточном количестве китов. Однако некоторые страны игнорируют их и не демонстрируют готовности к сближению позиций. Поэтому мы решили выйти из комиссии, но будем оказывать содействие международным усилиям по контролю за морскими ресурсами», - заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Согласно правилам IWC, официально Япония покинет комиссию 30 июня, если о решении уведомит до 1 января. Япония воздерживалась от китобойного промысла в течение 30 лет. Агентство Kyodo отмечает, что решение японского правительства может вызвать международное осуждение.

За отмену запрета на китовый промысел в коммерческих целях японская делегация выступала еще в сентябре на конференции IWC. Япония предлагала создать комитет, который и займется вопросами сбалансированной добычи (включая коммерческий китовый промысел и аборигенный промысел).

Мораторий на коммерческий китобойный промысел был введен в 1986 году в целях восстановления популяции китов. С момента введения моратория Япония, которая широко использует китовую продукцию и китобойный промысел, продолжала добычу китов якобы в научных целях, что разрешено IWC.