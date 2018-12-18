Украинскую певицу осудили за "насилие" над дельфинами (фото)

Поклонников Натальи Могилевской возмутили ее фотографии из дельфинария.

Известная украинская певица, тренер нескольких сезонов шоу «Голос» Наталья Могилевская на ее странице в Инстаграме выложила фото с дельфинами.

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«Кто-то будет сейчас плавать с дельфинами, – подписала снимок артистка. – Сколько прекрасного дарит нам мир! Это был просто восторг. Правда мне разрешили просто все. Я даже каталась на белом огромном ките как на лошадке сидя!».

Но восторг Натальи Могилевской разделили далеко не все ее подписчики, пишет "Детектор Медиа".

В комментариях многие осудили певицу за то, что она якобы публично поддерживает жестокое обращение с животными. Ведь, как известно, защитники животных давно выступают за закрытие дельфинариев:

"Западные бренды отказываются от использования шуб и кожи, западные зоопарк отказываются от эксплуатации животных. Зато наши дремучие "звезды" не гнушаются делать такие фото и тем способствовать кровавому бизнесу. Позорище!"

"Это позор, как для народной артистки Украины"

"Фууууууу.....це так противно, невже в такому віці до вас, Наталія, не доходить, що це садизм стосовно дельфінів!"

"Причины радости не должны базироваться на насилии. Тем более, на поддержке последнего. Не знаю, что разочаровывает больше: очередное доказательство дремучести нашего общества в лице данного фото"

"Самый настоящий садизм! Все это красиво выглядит только на фото"