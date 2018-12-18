В ЕС договорились ограничить выбросы углекислого газа новыми автомобилями с 2030 года

Эта договоренность является частью усилий ЕС по сокращению выбросов углекислого газа и ограничению глобального потепления.

Выбросы углекислого газа новыми автомобилями в Евросоюзе, начиная с 2030 года, должны сократиться на 37,5 процента.

К такой договоренности пришли во время напряженных переговоров в понедельник, 17 декабря, представители Европарламента и стран-членов ЕС. Об этом сообщает dpa со ссылкой на власти Австрии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, передает Deutsche Welle.

Как отмечается, установленная граница является компромиссом между 35 процентами, которые предлагали правительства стран ЕС, и 40 процентами, чего хотели депутаты Европарламента. При этом как промежуточную цель во время переговоров определили 2025 год - до того время выбросы двуокиси углерода должны сократиться на 15 процентов, добавляет Reuters.

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В то же время для небольших грузовиков сокращения выбросов углекислого газа было установлено на уровне 15 процентов к 2025 году и 31 процента - до 2030 года.

Утвержденные на 2030 год цели будут касаться всех модельных рядов автопроизводителей. Это означает, что модели с высоким уровнем выбросов углекислого газа должны быть замещены продажами автомобилей с низким уровнем выбросов или электромобилями.

Нынешняя договоренность является частью усилий ЕС по сокращению выбросов углекислого газа и ограничению глобального потепления. Выхлопные газы составляют значительную долю выбросов, которые влияют на глобальное потепление.

Напомним, о снижении к 2030 году выбросов СО2 новыми авто на 35 процентов министры окружающей среды стран ЕС договорились 10 октября.