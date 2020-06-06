Поминальная суббота: ПЦУ призвала украинцев обойтись без пластиковых цветов

Церковь призвала верующих позаботиться об экологии.

Православная церковь Украины призвала верующих не нести на кладбища искусственные цветы в Троицкую поминальную субботу, 6 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Читайте такжеПосещать кладбища в поминальные дни запрещено: за порядком будут следить более 20 тысяч копов

В Церкви напомнили, что в этом году посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи перенесли в связи с пандемией COVID-19 на Троицкую родительскую поминальную субботу.

"Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и прочие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений", - говорится в сообщении.

Также в ПЦУ добавили, что верующие могут присоединиться онлайн к совместной литургии и панихиды на странице ПЦУ в Facebook.

Как сообщал УНИАН, что решением Священного синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесен на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram