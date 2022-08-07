5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что радиационный фон на самой площадке Запорожской АЭС и в черте города Энергодар в норме.

Об этом он сообщил во время Всеукраинского телемарафона.

"Я хочу пока успокоить всех, что измерения проводятся и на самой площадке, и в черте города Энергодар. 8-12 микрорентген - это так, как должно быть. Но это не значит, что эти оккупанты не могут что-то сделать", - сказал Старух.

Он также оценил, что эффективность международных организаций на действия российских оккупантов на Запорожской АЭС крайне низка, поскольку они не выполняют возложенных на себя функций.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

По состоянию на утро субботы, 6 августа, Запорожская АЭС работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. По данным "Энергоатома", российские военные заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. При этом украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям, поэтому в случае новых обстрелов люди не имеют укрытия и находятся в опасности.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли. По его словам, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

6 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС, заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерной площадки.