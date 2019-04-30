Пожар на Ривненской АЭС: есть ли угроза для населения и окружающей среды (видео)

Специалисты уверяют, что угрозы жизни или здоровью людей из-за ЧП нет.

В результате возгорания отключился третий энергоблок. Пожар изрядно переполошил людей, некоторые даже уже думали, как бежать подальше от атомки.

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На АЭС успокаивают: горел автотрансформатор, никакой угрозы или последствий для населения и природы нет, а вот убытки - миллионные, говорится в сюжете ТСН.

В 22:05 пожар был ликвидирован, в результате которого отключился третий энергоблок. Пока ни радиационный, ни экологический фон не изменились.

Как сообщалось, вечером 29 апреля на Ривненской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.