На Ривненщине среди кучи мусора обнаружили использованные пробирки для тестирования на коронавирус (фото, видео)

Сейчас решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами местной общины.

В Ровенской области в свалке мусора, привезенного из соседней области обнаружили пробирки для забора анализов для определения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Глава Демидовской ОТГ сообщил полиции, что вблизи села Копань неизвестные выбросили бытовой мусор. По предварительной информации, ориентировочно 20 тонн бытовых отходов привезены из другой области. Правоохранители в нем также обнаружили использованные пробирки для определения коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следователи начали досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос об утилизации отходов коммунальными службами местной общины.

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В свою очередь, издание «Ровно вечернее» сообщило, что обнаруженный в Ривненской области мусор привезли из Львовской области.

«При осмотре мусора удалось найти доказательства того, что его привезли из Львова — обнаружили накладные, квитанции, договора. Самое большее, что возмущает в находке, это использованные пробирки на тестирование COVID-19», — говорится в сообщении.

В то же время, заместитель городского председателя Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак заявил, что львовские перевозчики ТБО не транспортируют отходы на Ривненщину, однако мэрия тщательно проверит этот случай.

«Сейчас я хочу сказать, что в ту сторону мы мусор не возили и не возим. Мы всегда по каждому случаю, который становится нам известен, проводим расследование. В данном случае, уже завтра утром на место выезжают представители департамента ТБО, которые по мусору, чекам, документам смогут понять, из Львова этот мусор или нет», — заявил он.

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