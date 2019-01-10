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В Киеве показали работу пунктов приема новогодних елок (фоторепортаж)

17:18, 10 января 2019
Природные ресурсы
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Сегодня в Киеве состоялась презентация работы пункта сбора новогодних елок на производственной базе КП СЗН Дарницкого района.

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Как сообщал УНИАН, со 2 января в столице работают 15 пунктов приема новогодних елок. Жителей столицы власть призывает не выбрасывать новогодние деревья, а отнести их на переработку в один из 15 пунктов сбора.

С адресами пунктов приема, контактами и часами работы можно ознакомиться по ссылке.

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Теги: #Киев#новогодние елки