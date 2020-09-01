Использованные маски и перчатки собирают в специальных контейнерах для безопасной утилизации.

В Киеве функционирует 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток.

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Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Это специальные контейнеры, выставленные в магазинах сети Billa и сети Metro.

Так, сдать использованные маски и перчатки можно в магазинах по адресам:

ул. Гришко, 3;

просп.Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул. Тростянецкая, 1-А;

Дарницкая площадь, 1;

просп.Воздухофлотский, 56-А;

ул. Голосеевская, 13-А;

Майдан Независимости,

ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская, 100;

ул. Попудренко, 40.

Также пункты работают в магазинах по адресам:

просп. Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-В;

просп. С. Бандеры, 26-В

ул. С. Лифаря, 2-А.

Отмечается, что после наполнения контейнеров их герметично упакуют, вывезут и вместе с содержимым безопасно утилизируют при высоких температурах.

"Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное – соответствующий опыт. Это-ООО " Центр экобезопасности и гигиены». Сжигание отходов происходит при температуре 1200°C», – рассказал и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

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Автор: Инна Андалицкая