В Киеве функционирует 14 пунктов для сбора использованных масок и перчаток.
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Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.
Это специальные контейнеры, выставленные в магазинах сети Billa и сети Metro.
Так, сдать использованные маски и перчатки можно в магазинах по адресам:
- ул. Гришко, 3;
- просп.Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- ул. Тростянецкая, 1-А;
- Дарницкая площадь, 1;
- просп.Воздухофлотский, 56-А;
- ул. Голосеевская, 13-А;
- Майдан Независимости,
- ТЦ "Глобус";
- ул. Большая Васильковская, 100;
- ул. Попудренко, 40.
Также пункты работают в магазинах по адресам:
- просп. Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-В;
- просп. С. Бандеры, 26-В
- ул. С. Лифаря, 2-А.
Отмечается, что после наполнения контейнеров их герметично упакуют, вывезут и вместе с содержимым безопасно утилизируют при высоких температурах.
"Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное – соответствующий опыт. Это-ООО " Центр экобезопасности и гигиены». Сжигание отходов происходит при температуре 1200°C», – рассказал и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.
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