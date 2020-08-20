Экология на карантине: куда деваются отходы от борьбы с коронавирусом

Украина шестой месяц живет в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. За это время страна ощутила временное улучшение качества воздуха и оживления флоры и фауны, но с другой стороны начала стремительно наращивать количество медицинских отходов.

Для отставшей на десятки лет от Европы в вопросах переработки своих отходов Украины, правильное обращение с использованными символами нового времени - медицинскими масками, перчатками – настоящий вызов.

Ведь в нашей стране большая их часть попадает на обычные свалки бытовых отходов. Многие из этих изделий во время пользования стали аккумуляторами вирусов и несут потенциальную угрозу для окружающей среды.

Неправильно утилизированные средства индивидуальной защиты дополняют горы мусора, который стали генерировать медицинские учреждения, принявшие на себя функции основных центров борьбы с опасной болезнью.

«В связи с продлением адаптивного карантина, количество использованных средств индивидуальной защиты, предметов ухода за больными и других медицинских отходов, которые попадают в санкционированные и несанкционированные свалки и могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, растет», - признал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Министр призвал граждан сообщать в Госэкоинспекцию о местах стихийных свалок медицинских отходов, найденных, например, во время прогулок или путешествий. Если обнаружится крупная партия, то будет проведена проверка близлежащих медицинских учреждений.

Но вопрос будет ли от этого толк, если не начать системное и эффективное решение этой проблемы.

Сколько еще продлится карантин, и какой масштаб заражения коронавирусом можно ожидать, точно не знает никто. Но граждане, медицинские учреждения и правительство обязаны остановить варварское засорение украинских земель из-за халатного обращения с отходами, часть которых может быть носителем опасных вирусов.

Противоречивые советы чиновников

Глава Минприроды Абрамовский посоветовал гражданам использованные маски и перчатки упаковывать в пакеты и плотно их завязывать. А если был контакт с больным, то упаковать нужно в два пакета!

До выброса в обычный контейнер бытовых отходов такой коктейль из целлофана и средств индивидуальной защиты должен отстояться 72 часа.

«Если граждане находятся на самоизоляции или имели плотный контакт с больными людьми, то желательно обезопасить такие отходы, упаковав в еще один пакет», - пояснил он.

Эколог и активист Марк Шпикула скептически оценивает рекомендации министра по обращению с масками и перчатками. Он считает, что лишний пакетик скорее принесет дополнительный вред окружающей среде, чем обезопасит нашу землю от распространения коронавируса.

«Какая разница во сколько пакетиков заматывать маску? А потом что делать с этими пакетиками: утилизировать или сжигать? Есть официальная информация Всемирной организации здравоохранения о том, сколько держится вирус на поверхности. Если маску выкинуть в мусор, то вирус дальше не будет переноситься, он выветривается. Сам кулек, в который запакуют эту маску, будет растворяться десятками лет, вот это и есть опасность» - сказал он агентству УНИАН.

«Вся Европа отказывается от кульков потому, что это катастрофа. А у нас - давайте еще и маски заворачивать в кульки», - возмутился эксперт.

Примечательно, что совет чиновника о двухслойной упаковке использованных масок и перчаток противоречит курсу министерства на полный запрет использования пластиковых пакетов в нашей стране.

Шпикула считает, что марлевые маски или маски из ткани сами по себе не опасны и растворятся на свалке за пару лет. А вот синие медицинские маски распадаются значительно дольше. В то же время, он советует гражданам сдавать их в медучреждения, которые должны это правильно утилизировать.

«Что касается синих медицинских масок, если они человеку больше не нужны, можно прийти в больницу и сдать маску в любую поликлинику пусть они вместе со своими отходами утилизируют. Они же имеют предприятия по утилизации. Но нужно понимать, что они все равно попадут на свалку», - пояснил он.

Липовые утилизаторы

Экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов утверждает, что в Украине нет ни одной фирмы-утилизатора, которая бы правильно уничтожала медицинские отходы, которые образуются в результате диагностики и лечения Covid-19.

«Оказалось, что в стране, где список утилизаторов состоит из сотен фирм, не нашлось ни одной, которая бы была готова это делать. Ни одной! Одни не имеют оборудования, вторые - специалистов, третьи просто боятся ... и так по всему списку. Согласитесь, это - неадекватная ситуация», - сказал он.

По словам Фирсова, большинство компаний получили лицензии, но вместо реальной утилизации сливают или выбрасывают опасные отходы. То есть, попросту торгуют документами.

Шпикула говорит, что все медицинские учреждения обязаны утилизировать все отходы своей деятельности через сертифицированные компании. Но поскольку это гораздо дороже, многие договариваются о вывозе отходов на обычные полигоны.

«Ни одна больница не имеет права просто так выбрасывать свои отходы. У них должно быть предприятие, которое их собирает и утилизирует. То есть, все медучреждения имеют возможность утилизировать, но они подписывают соглашения с фиктивными фирмами за минимальные деньги и выбрасывают свои отходы на обычные свалки», - сказал эколог.

«Не в каждом городе есть такие предприятия. В таком случае нужно отходы перевозить в другой город, и поэтому этим мало кто занимается. Ведь проще нанять какую-то липовую фирму», - добавил он.

Коронакризис и экология

По итогам шести месяцев жизни в условиях пандемии стоит признать, что карантин не улучшил экологическую ситуацию в стране. Поскольку на место одних проблем, приходят другие.

На запрос УНИАН в профильном министерстве защиты окружающей среды сообщили, что в целом с введением карантина наблюдались тенденции улучшения качества атмосферного воздуха в некоторых городах Украины. Например, снижались показатели средних концентраций диоксида азота и формальдегида в городах Днепр и Харькове, в Одессе - оксида углерода, фенола, сажи и формальдегида.

В то же время, в большинстве городов ситуация оставалась неоднозначной, поскольку качество атмосферного воздуха зависит от многих факторов, в частности, от метеорологических условий, выбросов предприятий и транспорта, чрезвычайных ситуаций. А многие помнят масштабную серию весенних пожаров в разных регионах Украины.

«Значительно ухудшалось качество воздуха во время пожаров, бушевавших в апреле в Киевской и других областях Украины», - сообщили в ведомстве.

В Укргидрометцентре агентству УНИАН рассказали, что не видят прямого влияния карантина на состояние природных ресурсов и изменения климата. Метеорологи скептически относятся к мнению об улучшении качества воздуха в крупных индустриальных центрах в результате пандемии, поскольку никаких научных исследований на эту тему не проводилось.

«Мы не зафиксировали необычные явления, связанные с карантином. Есть мнение о том, что мы меньше стали работать и выбросов стало меньше, но это не научный подход, поскольку никто это не исследовал. Никто точно не измерял, как уменьшились выбросы. А если на какой-то маленький период что-то улучшалось, то это, скорее всего, капля в море, которую никто и не увидит», - сказал начальник отдела метеорологии Укргидрометцентра Владислав Билык.

Можно сделать вывод, что не стоит тешить себя иллюзиями, что сокращение промышленного производства и остановка части предприятий, пребывавших на карантине, позволило природе немного восстановиться. Ведь, на место временного едва заметного улучшения пришла новая реальная опасность, которую люди создали своими руками.

А правительству, Минздраву и региональным властям необходимо внедрить эффективную систему сбора и утилизации средств индивидуальной защиты и медицинских отходов, чтобы не превратить нашу землю в безжизненную пустыню.