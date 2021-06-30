Количество загрязняющих веществ в Днепре ежегодно только растет, в то время как экологи не находят способы остановить ухудшение этой ситуации.

Катастрофическое состояние качества воды в реке Днепр является следствием некачественной работы экологических организаций, считают эксперты.

Согласно отчету Счетной палаты, в водах Днепра было найдено 161 вещество-загрязнитель. Специалисты в рамках аудита речного бассейна Днепра выявили высокий уровень сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть. А цветение воды из-за загрязнения приводит к массовому мору рыбы.

Эксперты считают, что катастрофическое состояние главной водной артерии страны - Днепра является следствием некачественной работы многочисленных экологических организаций. Несмотря на активное провозглашение экологических лозунгов, активисты не занимаются системным отслеживанием и предотвращением загрязнений в окружающей среде.

Проблема в том, что опасные загрязняющие вещества в Днепре обнаружены много лет назад и их количество ежегодно только растет, в то время как экологи не находят способы остановить ухудшение этой ситуации.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок считает, что тема защиты окружающей среды становится предметом манипуляций по всей стране. Как следствие - решение реальных проблем защиты окружающей среды, и в первую очередь водных ресурсов, отходит на второй план.

Цыганок считает, что некоторые псевдо-эксперты или активисты в области экологии, а также акции протеста являются инструментом для политической и экономической расправы. В тоже время, реальные проблемы в экологии остаются забытыми и только усугубляются с каждым годом.

Президент общественной организации "Живая планета" Светлана Березина отметила, что государственные органы и экологические организации не могут качественно проконтролировать весь объем загрязнений, который поступает в окружающую среду и, в частности, в Днепр.

«Конечно у нас работают множество экологических инспекций, но за всем они уследить они не могут. Получается, что экологические организации не справляются с объемами контроля», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба Счетной палаты сообщила, что в водах Днепра нашли 161 вещество-загрязнитель. В пробах обнаружили гербицид атразин, металлы кадмий и никель, а также сельхозхимикаты.

Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра специалисты назвали фактически катастрофическим.

В Счетной палате отметили, что, если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость в его полной очистке, что приведет к значительным нагрузкам на госбюджет. Расходы могут более чем в 2 тыс. раз превысить расходы, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы по этому направлению.

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Автор: Иван Бойко