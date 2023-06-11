Соленость морской воды существенно снизилась.

Из-за подрыва Каховской ГЭС возле Одессы зафиксировано опреснение морской воды, что вызывает волнение у экологов.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, отметив при этом, что специалистами были отобраны пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16 ст. Большого Фонтана.

По результатам лабораторных исследований выявлены существенные превышения в химическом составе проб морской воды, что дает серьезные основания для беспокойства.

Новая Дофиновка (243 причал):

зависшие вещества - в 1,6 раза;

железо общее - в 9 раз;

соленость ниже нормы в 2,7 раза.

Ланжерон:

железо общее - в 5,2 раза;

соленость ниже нормы в 2,9 раза.

16 ст. Большого Фонтана:

зависшие вещества - в 1,1 раза;

железо общее - в 3,4 раза;

соленость ниже нормы в 2,9 раза.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. На временно оккупированных территориях эвакуация сначала вообще не проводилась, а затем оккупанты заявили, что эвакуироваться могут только люди с российскими паспортами.

Из-за подтопления большого количества домохозяйств, канализационных сооружений и территорий воды имеют высокую степень загрязнения.

С 10 июня в области ограничили пользование водой из Днепра из-за высокой степени загрязнения. На территории Херсонской МТГ действует запрет на купание, водопой животных, забор воды, вылов рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ.

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