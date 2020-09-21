Экология как разменная монета в предвыборной гонке

В предвыборной гонке кандидаты часто занимаются экологическим очковтирательством, отвлекая внимание от критически важных направлений защиты окружающей среды. Тема экологии может использоваться для получения политических дивидендов или давления на бизнес. УНИАН разбирался, как гражданам отличить предвыборные манипуляции от реальных экологических движений.

В украинском обществе сформировался циничный парадокс: чем громче звучат предвыборные лозунги на экологическую тематику, тем меньше реальных проблем окружающей среды будет решаться после выборов.

Каждая политическая гонка порождает плеяду отдельных лиц или партий, которые обещают гражданам озеленить украинскую землю, очистить реки и запретить грязное производство. Но на деле планы оздоровления эко-системы страны остаются исключительно на агитационных листовках даже после получения кандидатами, именующими себя ярыми защитниками природы, желаемых портфелей. Экологическая тематика в руках псевдоактивистов используется как инструмент шантажа для давления на бизнес и достижения своих корыстных интересов.

Защитники природы бьют тревогу: несмотря на декларативную экологическую повестку дня политиков, реальное положение дел в эко-системе страны весьма плачевное.

Читайте такжеПятая часть диких животных и растений могут исчезнуть уже в этом столетии - отчет WWF

В отчете Всемирного фонда природы (WWF) "Живая планета", который публикуется каждые два года, приводится неутешительная статистика, согласно которой пятая часть всех диких видов животных и растений на планете может исчезнуть уже в этом столетии. В Украине же подобные исследования почти не проводятся, а потому нет четкого понимания, какие виды могут оказаться на грани исчезновения уже в ближайшие годы.

Специалисты украинского представительства WWF заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). Данные о популяции рыси и медведя за последние десять лет говорят, что их численность не растет, несмотря на длительный охранный статус (бурый медведь включен в Красную книгу Украины с 2003 года, а рысь - с 1994-го).

Также сокращаются популяции рыбных видов.

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек - выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по воссозданию популяций нет", - отмечают специалисты WWF-Украина.

Кроме того, в некоторых областях Украины более 80 процентов территории занимают пахотные земли, что мешает природе в полной мере предоставлять такие эко-системные услуги, как чистая вода и воздух, благоприятный климат и плодородные почвы.

Хайп на эко-тренде

Вопросы сохранения украинских лесов и фауны не на шутку волнуют общественность. Украинцы обеспокоены ухудшением качества воздуха и стремительным изменением климата, темпами вырубки деревьев и истребления редких видов, которые на практике почти не контролируются. Потому экологические общественные организации и политические деятели, декларирующие свою заботу об окружающей среде, как правило, получают дополнительные дивиденды в виде уважения и доверия народа. Однако, на деле далеко не все из них искренне ратуют за спасение украинской экологии.

К сожалению, помимо действительно заинтересованных в улучшении экологической обстановки организаций, в Украине есть немалая доля псевдоактивистов, заточенных на манипулирование сознанием избирателей.

По словам президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, делая хайп на эко-теме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в этой сфере.

«Именно эко-манипуляции и хайп на эко-тренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются «очковтирательские» экологические проблемы, вновь точечно раздуваются отдельные аспекты эко-проблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время, проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени», - сказала она.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук считает, что от политических манипуляций на тему экологии обезопасить смогут только качественные научные исследования и основанные на них стратегии, в которых те или иные проблемы будут рассматриваться комплексно.

«Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники», - сказал Дячук.

И хотя, на первый взгляд, может показаться, что даже у эко-манипуляций есть свой «плюс», поскольку, даже спекулируя на теме окружающей среды, политики привлекают внимание к проблемам, которым общественность долгое время не уделяла внимание, - даже этот «позитивный» фактор является сомнительным. Эксперты утверждают, что спекуляции на теме окружающей среды смещают фокус внимания на второстепенные задачи или неправильные пути их решения. Ликвидация проблем, связанных с окружающей средой, требует долгосрочной и профессиональной работы, лишенной популизма, независимой от конкретного политического сезона или политических тенденций.

Бизнес-террористы

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал УНИАН, что настоящего экологического активиста от псевдоэксперта отличает способность работать системно и последовательно заниматься проблематикой защиты окружающей среды между выборами.

«Если так называемые активисты не занимались экологической тематикой, и вы о них не слышали до выборов, то, значит, это люди, которые преследуют политические цели – пытаются манипулировать этим вопросом», - сказал он.

По словам политолога, чаще всего используется такой популярный метод политической манипуляции, как обещание нереалистичных задач. Например, провести экологические аудиты, усилить уголовную ответственность в этой сфере, всюду высадить деревья, полностью очистить Днепр, Черное море, закрыть все заводы или пересадить всех автомобилистов на электротранспорт.

Бортник добавил, что экологическая тематика нередко используется для давления на бизнес. Крупных субъектов хозяйствования приглашают на «знакомство», а в случае отказов - применяют административное давление, в том числе посредством уголовного производства.

«Вторая версия - это бизнес-террористы, которые, используя экологическую проблематику, пытаются шантажировать тот или иной бизнес. Это актуально в промышленных регионах. А в Киеве под экологической проблематикой часто терроризируют те или иные стройки, промышленные объекты», - сказал он.

Бортник считает, что предвыборные экологические лозунги в какой-то мере расфокусируют общественное внимание от проблем коррупции, инфраструктуры и неэффективного управления в стране.

«Вместо того, чтобы настроить государственный процесс, построить завод или заботится о благосостоянии граждан звучат лозунги, например, садить деревья или очищать Днепр», - сказал он.

Для псевдо-экологических активистов предвыборная гонка – «золотая жила», ведь можно обогатиться в роли помощников политиков, давая красноречивые, но невыполнимые обещания. Потому крайне важно отличать настоящих экспертов в области защиты окружающей среды от просто желающих на ней заработать.

Анна Бредихина

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