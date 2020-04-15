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В Киеве откроют пункты приема использованных масок - депутат

15:55, 15 апреля 2020
Экология
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Агентство Reuters

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Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой.

"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева", - написал Яловой.

По его словам, горожане смогут сдавать использованные маски и перчатки.

Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.

Фото: скриншот

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