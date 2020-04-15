В Киеве откроют пункты приема использованных масок - депутат
15:55, 15 апреля 2020Экология
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В столице появятся 10 пунктов приема использованных перчаток и защитных масок.
REUTERS
В Киеве планируют установить пункты приема использованных масок и перчаток.
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Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой.
"Планируется уже в ближайшее время установить 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты – в каждом районе Киева", - написал Яловой.
По его словам, горожане смогут сдавать использованные маски и перчатки.
Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством. Этим будут заниматься специализированные компании, имеющие лицензии и оборудование.
Фото: скриншот
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