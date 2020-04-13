Рада ужесточила наказание за сжигание травы и загрязнение атмосферного воздуха

Максимальный штраф устанавливается в размере 9 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение технико-юридическими правками проголосовали 328 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказываются штрафом от 1 тыс. 800 до 3 тыс. 600 (ранее - от 100 до 200) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

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Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом наказываются штрафом от 5 тыс. 400 до 9 тыс. (ранее - от 300 до 500) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях устанавливается, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 90 до 270 (ранее - от 5 до 15) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 270 до 900 (ранее - от 15 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 270 до 900 (ранее - от 15 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 630 до 1 тыс. 80 (ранее - от 35 до 60) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 180 д 360 (ранее - от 10 до 20) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1 тыс. 260 (ранее - от 50 до 70) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 360 до 720 (ранее - от 20 до 40) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 1 тыс. 260 до 1 тыс. 800 (ранее - от 70 до 100) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал ранее УНИАН, в результате умышленного поджога уже более недели горит Чернобыльская зона.