Зоомагазины и ветаптеки будут работать на период карантина – депутат
Кабинет министров Украины снял ограничения на работу зоомагазинов и ветеринарных клиник.
Об этом сообщил народный депутат Украины Виталий Безгин (фракция «Слуга народа») в Facebook.
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«Ветеринарные клиники и торговлю пестицидами/агрохимикатами/семенами выведены из-под ограничения. Кроме того, были внесены изменения в правительственное постановление, ограничивающее хозяйственную деятельность», - заявил он.
По его словам, также выведены из-под ограничения, в частности, банковская и страховая деятельность, а также медицинская практика, ветеринарная практика, при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, ранее Офис президента и Кабинет министров призвали внести ветеринарные магазины, клиники и аптеки в перечень заведений, которые будут работать на период введенного карантина в Украине