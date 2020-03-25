Зоомагазины и ветаптеки будут работать на период карантина – депутат

По словам Безгина, теперь ограничение не распространяется на торговлю ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами, агрохимикатами, семенами.

Кабинет министров Украины снял ограничения на работу зоомагазинов и ветеринарных клиник.

Об этом сообщил народный депутат Украины Виталий Безгин (фракция «Слуга народа») в Facebook.

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«Ветеринарные клиники и торговлю пестицидами/агрохимикатами/семенами выведены из-под ограничения. Кроме того, были внесены изменения в правительственное постановление, ограничивающее хозяйственную деятельность», - заявил он.

По его словам, также выведены из-под ограничения, в частности, банковская и страховая деятельность, а также медицинская практика, ветеринарная практика, при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее Офис президента и Кабинет министров призвали внести ветеринарные магазины, клиники и аптеки в перечень заведений, которые будут работать на период введенного карантина в Украине