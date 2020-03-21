В мире нет подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 от животных – Минздрав

В министерстве объяснили скандальный бюллетень, который призвал избегать домашних любимцев из-за возможного заражения новым типом коронавируса.

Министерство здравоохранения опровергает информацию своего февральского информационного письма, предостерегавшего избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать коронавирусной инфекцией человека.

Об этом сообщает пресс-служба МИНЗДРАВА.

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«В связи с этим Минздрав Украины сообщает: в мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных», – говорится в заявлении.

Минздрав объясняет, что бюллетень был разработан предшественниками и по материалам Красного Креста по состоянию на январь-февраль. В министерстве отметили, что важно прежде всего соблюдать гигиену и социальную дистанцию.

Также дистанцию надо соблюдать и при выгуле животных, избегать контакта с дикими животными, обрабатывать лапы домашних любимцев после прогулки и контакта с другими домашними животными.

«Минздрав призывает во время карантина особенно ответственно относиться и заботиться обо всех членах семьи, включая четвероногих любимцев, которые для многих являются неотъемлемой частью семьи», – пишет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии коронавируса 25-я Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции «Академик Вернадский».