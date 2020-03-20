Они тоже хотят кушать: государство призвали не закрывать ветлечебницы и зоомагазины на период карантина

В Украине проживает около 8 миллионов кошек и собак; более 50% продукции для домашних животных украинцы покупают в специализированных магазинах

Офис президента и Кабинет министров призвали внести ветеринарные магазины, клиники и аптеки в перечень заведений, которые будут работать на период введенного карантина в Украине.

Об этом говорится в заявлении операторов рынка ухода за домашними любимцами в Facebook.

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«...обращаемся к власти с требованием включить ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины и другие специализированные точки продажи товаров для кошек, собак, домашних грызунов и птиц и других домашних животных в список предприятий, которые продолжат работу на время правительственных ограничений, в связи с пандемией COVID-19», – говорится в тексте заявления.

По информации компаний, в Украине проживает около 8 миллионов кошек и собак; более 50% продукции для домашних животных украинцы покупают в специализированных магазинах.

При этом авторы обращения отмечают, что в ряде стран Европы, в частности Франции, Италии и Латвии, зоомагазины включили в такой перечень, а американский Amazon определил корм для животных как жизненно необходимый товар.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В мире на коронавирус заболели около 244,5 тыс. людей, выздоровели более 86 тыс. человек, умерли более 10 тыс. лиц.