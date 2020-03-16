В Киеве значительно снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина

В конце января индексы загрязнения воздуха фиксировались в 3-4 раза выше.

В столице значительно снизился уровень загрязнения воздуха после введения карантина, который призван препятствовать распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Хмарочос" со ссылкой на ресурс SaveEcoBot.

"По состоянию на 11:00 индекс качества воздуха, который показывает SaveEcoBot, в центре города составляет 66 пунктов при норме от 0 до 50. Такой уровень загрязнения определяют как "умеренный", - сообщает издание.

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Отметим, что по состоянию на 15:00 индекс качества воздуха в центре столицы на Майдане Независимости составляет 48 пунктов.

Лишь на некоторых улицах Киева показатели цвета "желтый", то есть умеренный: на улице Николая Закревского - 61, в районе Позняков (ул. М. Драгоманова - 52, и А. Ахматовой - 59) на ул. Владимира Сосюры - 59, ул. Тихорицкой - 53.

В конце января индексы, которые фиксировал SaveEcoBot, были в 3-4 раза выше, отмечает "Хмарочос". Так, на Майдане Независимости он был "очень вредный" и составил 219 пунктов (при норме от 0 до 50), в районе Выдубичей - 157, в районе Осокорков и Харьковского массива - 155, на Шулявке - 158, над Русановскими садами - 162, над Лесным массивом - 161, на ул. Владимира Сосюры (Соцгород) - 159.

Напомним, 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавирус.

Как сообщал УНИАН, спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали заметное снижение уровня загрязнения воздуха в Китае в феврале, когда власти Китая начала вводить карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса.