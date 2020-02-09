На Днепропетровщине обнаружили пестициды в водохранилище: людей просят не пить воду
В Апостолово Днепропетровской области закрыли детсады, школы и учреждения культурного и социальной сферы, а горожан попросили сократить потребление воды из-под крана.
Об этом сообщается на сайте Апостоловского ОТГ.
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Отмечается, что школы, детские сады и учреждения социальной сферы приостановили работу с 8 до 12 февраля.
Такое решение принято в связи с повышенным уровнем пестицидов в Каховском водохранилище. Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обнаружила в нем диазинон и хлорпирифос.
Чиновники обратились в Нацполицию и Никопольскую прокуратуру для проверки Каховского водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог на источники загрязнения.