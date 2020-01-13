В китайском зоопарке отпраздновали 100 дней от рождения панденяти (видео)

Пока панда не умеет даже ходить.

100 дней от рождения: в зверинце Китая отпраздновали день панды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Малыш на имя Гоцинь торжественно взвесили, измерили, пофотографировались, после чего отпустили играться в вольер.

Тортом, приготовленным к празднику, не угостили. Сейчас малышка питается только молоком, а вот бамбук начнет жевать только за три месяца. Пока панда не умеет даже ходить, сейчас только учится.