В китайском зоопарке отпраздновали 100 дней от рождения панденяти (видео)
11:55, 13 января 2020Экология
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Пока панда не умеет даже ходить.
В китайском зоопарке отпраздновали 100 дней от рождения панденяти
100 дней от рождения: в зверинце Китая отпраздновали день панды.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Малыш на имя Гоцинь торжественно взвесили, измерили, пофотографировались, после чего отпустили играться в вольер.
Тортом, приготовленным к празднику, не угостили. Сейчас малышка питается только молоком, а вот бамбук начнет жевать только за три месяца. Пока панда не умеет даже ходить, сейчас только учится.
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