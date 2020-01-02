В Харькове торговцы покинули на улицах сотни непроданных елок (фото)
11:37, 02 января 2020Экология
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Кто-то предлагал продавцам подарить по елочке социально незащищенным гражданам.
Фотографии брошенных живых деревьев в сеть начали массово выкладывать местные жители / sq.com.ua
На улицах Харькова покинули сотни непроданных накануне Нового года живых елок.
Об этом стало известно из опубликованных фотографий местными жителями в соцсети, пишет Status Quo.
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В комментариях люди возмущены, что торговцы оставили деревья под открытым небом. Кто-то предлагал продавцам подарить по елочке социально незащищенным гражданам.
Накануне Нового года Православная церковь Украины призвала не срезать живые елки, а искать экологические варианты. Тогда как в Германии предприниматель продавал бракованные рождественские елки, пытаясь поощрить людей рационально использовать ресурсы.
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