В США провели спецоперацию по спасению оленя, который оказался в ледяной ловушке посреди озера
11:19, 12 декабря 2019Экология
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Животное изрядно замерзло и испугалось.
Американские полицейские вытащили оленя из замерзшего озера.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Заложника ледяной ловушки заметили прохожие и сразу же позвонили копам. И те не смогли сразу приблизиться к оленю, ведь лед на озере был слишком хрупким.
Вытягивать беднягу стали с помощью веревки. Животное сильно замерзло и испугалось, поэтому когда его поставили на землю, то оно даже не смогло пошевелиться.
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