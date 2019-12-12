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В США провели спецоперацию по спасению оленя, который оказался в ледяной ловушке посреди озера

11:19, 12 декабря 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Заложника ледяной ловушки заметили прохожие и сразу же позвонили копам. И те не смогли сразу приблизиться к оленю, ведь лед на озере был слишком хрупким.

Вытягивать беднягу стали с помощью веревки. Животное сильно замерзло и испугалось, поэтому когда его поставили на землю, то оно даже не смогло пошевелиться.

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Теги: #США#олень