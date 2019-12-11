В парк Львова перевезли лебедя, который замерзал на ставку в другом городе (фото)
08:53, 11 декабря 2019Экология
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В Скниловском парке также находятся родственники лебедя.
Парк имеет все необходимое, в частности – большой водоем / facebook.com/groups/461999330624925/
Активисты Дома спасенных животных Львова перевезли лебедя в Стрыйский парк. Птицу спасли накануне из покрытого льдом ставка Скнилова.
Об этом говорится на странице организации в Facebook.
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В парке, по словам зоозащитников, есть все необходимое, в частности – большой водоем.
Кроме того, в парке уже находятся родственники лебедя.
Как сообщал УНИАН, в Китае золотой ретривер чуть не утонул в озере из-за нападения лебедя.
Птица клевала собаку, а крыльями постоянно била ее по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь уплыть.
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