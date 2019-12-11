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В парк Львова перевезли лебедя, который замерзал на ставку в другом городе (фото)

08:53, 11 декабря 2019
Экология
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Парк имеет все необходимое, в частности – большой водоем / facebook.com/groups/461999330624925/

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

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В парке, по словам зоозащитников, есть все необходимое, в частности – большой водоем.

Кроме того, в парке уже находятся родственники лебедя.

Как сообщал УНИАН, в Китае золотой ретривер чуть не утонул в озере из-за нападения лебедя.

Птица клевала собаку, а крыльями постоянно била ее по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь уплыть.

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Теги: #Львов#лебеди#защита животныхпогода во Львове