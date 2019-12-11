В парк Львова перевезли лебедя, который замерзал на ставку в другом городе (фото)

В Скниловском парке также находятся родственники лебедя.

Активисты Дома спасенных животных Львова перевезли лебедя в Стрыйский парк. Птицу спасли накануне из покрытого льдом ставка Скнилова.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Читайте такжеЧетырех лебедей из Черниговщины передали в приют в Межгорье (фото, видео)

В парке, по словам зоозащитников, есть все необходимое, в частности – большой водоем.

Кроме того, в парке уже находятся родственники лебедя.

Как сообщал УНИАН, в Китае золотой ретривер чуть не утонул в озере из-за нападения лебедя.

Птица клевала собаку, а крыльями постоянно била ее по голове. Напуганный пес спасался бегством, пытаясь уплыть.