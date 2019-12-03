Эко-активистка Грета Тунберг прибыла в Лиссабоне на катамаране (фоторепортаж)

Из Лиссабона она отправится на поезде в Мадрид.

Юная шведская активистка Грета Тунберг, активно выступающая в защиту окружающей среды, успешно пересекла на катамаране Атлантический океан и теперь примет участие в конференции ООН в Испании.

О своем прибытии в Лиссабон Грета сообщила на своей странице в Instagram.

"Наш последний день в океане. Мы можем уже практически почувствовать запах суши. Мы ожидаем прибытия в пристань Санту Амару в Лиссабоне завтра утром где-то между 08:00 и 10:00 часами", - написала 16-летняя Тунберг в понедельник в своем Instagram.

Из Лиссабона она отправится на поезде в Мадрид, где проходит конференция ООН по проблемам изменения климата.

Поскольку активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносить большой урон экологии, из Америки в Европу она добиралась на катамаране вместе с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу, которые еженедельно публикуют видеозаписи о своих путешествиях со своим маленьким ребенком на судне. В плавание с ними отправилась и британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.

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Ранее УНИАН сообщал, что Грета Тунберг опоздала на начало саммита ООН по климату в испанском Мадриде из-за того, что изначально его хотели проводить в Чили, но впоследствии поменяли место проведения на Мадрид.