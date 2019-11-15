Экологическое поселение: в Дубае построили поселок, что не вредит природе (видео)

Все здания поселения оснащены солнечными батареями.

В Дубае за 350 миллионов долларов построили поселок, что не вредит природе. Построили его на окраине города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЭдинбургские студенты снялись обнаженными в поддержку животныхОтмечается, что здесь расположено полтысячи домов, торговый центр, мечеть, школы и фермы, которыми пользуются почти три тысячи человек.

Все здания оснащены солнечными батареями, которые собирают энергию для поселка, уличных фонарей и зарядок. Дома покрыты краской, отражающей солнечный свет и помогающей сохранить прохладу в помещении, а на улице стоят башни, которые направляют прохладный воздух вниз.

На ферме выращивают фрукты и овощи, поливая их очищенными сточными водами, а сами жители тщательно заботятся о разделении мусора.

Как ранее сообщал УНИАН, наибольшую в Китае свалку мусора заполнили раньше запланированного срока.