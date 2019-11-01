Самец не выжил: похищенных попугаев вернули в Луцкий зоопарк

Самец умер через 20 минут после возвращения. У него были повреждены конечности, крыло, травмирована голова.

Пару зеленокрылых попугаев ара, которую на днях похитили с Луцкого зоопарка, правоохранители нашли и вернули в учреждение.

Как сообщила директор КП «Луцкий зоопарк» Людмила Денисенко, вчера в 22.00 попугаи были переданы в зоопарк.

По ее словам, самец умер через 20 минут после возвращения.

«Самка Эльза осталась, погиб самец Тошик. Сейчас она в стрессовом состоянии. Когда мы их начали выпускать в вольер, самочка вышла, а когда я взяла Тошика, у него были уже совсем холодные конечности. Кровообращение было нарушено, потому что птица была связана, до кости разорвана кожа на конечностях, поврежденное крыло, травма головы .... Сейчас тело самца отправили на экспертизу для установления причин смерти. Хотя обзорно и наш ветврач, и я как руководитель, зная этих птиц, сделали свои выводы. Очень хорошо, что самка начала есть. Помогать ей адаптироваться наш ветеринар и работники зоопарка», - рассказала Денисенко.

Директор не исключает, что самца связанным держали в коробке.

«У нее тоже неестественно загнут хвост. У нас просторный вольер, так как птица большая, им есть где развернуться», - отметила Денисенко.

Она рассказала, что сейчас в зоопарке приняты дополнительные меры безопасности.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист отдела сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский, пока что лица, совершившие кражу попугаев из Луцкого зоопарка, не задержаны, поэтому полиция в интересах следствия не комментирует это событие.

По его словам, продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Луцке из зоопарка в ночь на 29 октября похитили самца и самку зеленокрылых попугаев ара.

По словам директора зоопарка Людмилы Денисенко, злоумышленники выломали двери в специальном павильоне, где находились попугаи, и похитили их.