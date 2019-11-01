Нью-Йорк отказывается от фуа-гра из-за жестокого обращения с животными

С 2022 года французский деликатес из утиной печени исчезнет с прилавков магазинов и из меню местных ресторанов.

Из-за жестокого обращения с животными Нью-Йорк отказывается от популярного деликатеса фуа-гра.

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Как говорится в сюжете ТСН, с 2022 года французский деликатес исчезнет с прилавков магазинов и из меню местных ресторанов. Чиновники решили: чтобы приготовить экзотический деликатес, производители жестоко обращаются с животными.

Блюдо готовят из печени откормленной утки. Для этого птицу держат в замкнутом пространстве без каких-либо возможностей для движения и насильно кормят через специальную трубку, при этом часто травмируют их пищевод. Животные увеличиваются до таких размеров, что не могут ни ходить, ни дышать.

Решение горсовета поддержали не все. В первую очередь возмутились рестораторы, ведь фуа-гра пользовалась большой популярностью среди их клиентов и приносила неплохие деньги.

Как сообщал УНИАН, ранее Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных.