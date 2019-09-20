"Бюджет-2020 без грязных дотаций": участники международного марша защиты климата передали свои требования в ОП и Кабмин

Участники марша озвучили шесть главных требований, которые были переданы властям в виде открытых обращений.

В Киеве участники международного марша защиты климата, приуроченного к специальному саммиту ООН по вопросам климата, который состоится 23 сентября в Нью-Йорке, передали свои требования в Офис президента и Кабинет министров.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции прошли от Михайловской площади до Европейской площади, далее - по проезжей части улицы Грушевского, повернули на улицу Садовую, улицу Институтскую и завершили мероприятие митингом на Банковой.

Участники марша озвучили шесть главных требований, которые были переданы властям в виде открытых обращений.

Активисты и экологические организации требуют, чтобы Украина полностью перешла на возобновляемые источники энергии до 2050 года. Они заявили, что уже 53 страны выбрали такой курс, а семь из числа этих стран планируют перейти на возобновляемую энергетику до 2030 года. «Мы должны быть одной из этих стран», - заявили организаторы шествия.

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Также они требуют полностью отказаться от ископаемого топлива, выбрать энергоэффективность главным курсом страны (сократить употребление электроэнергии на 50%), прекратить дотировать промышленное животноводство из государственного бюджета (потому что это способствует выбросам большого количества парниковых газов).

Кроме того, активисты требуют, чтобы в городах был «зеленый транспорт» (общественный электротранспорт), а также прекращения использования одноразового пластика.

Эти требования были переданы представителю Офиса президента Сергею Мельнику.

Возле Дома правительства к участникам шествия вышел министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, который лично пообщался с участниками марша.

В международном марше защиты климата приняли участие более тысячи человек. Во время марша участники акции произносили лозунги: «Працюй, кохай, клімат защищай», «Моя хата не скраю, коли планета палає», «Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас», «Бюджет-2020 без брудних дотацій» «Зеленому місту - зелений транспорт», «Не отримати сметану без викидів метану», «Переходь із темряви в світло на енергію сонця та вітру», «Ні одноразовому пластику», «Зміни систему, а не клімат» и другие.

Шествие прошло спокойно. За акцией наблюдали представители правоохранительных органов.

После завершения шествия движение транспорта на центральных улицах было возобновлено.