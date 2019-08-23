Пожары в Амазонии: Еврокомісія предлагает свою помощь, Макрон хочет поднять вопрос на саммите G7 (фото)

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в колониальной ментальности после призыва в срочном порядке обсудить на саммите "Группы семи" в Биарриц пожары в лесах Амазонии.

В Европейской комиссии заявили о глубокуй обеспокоенности пожарами в Амазонии и поддержали срочное обсуждение проблемы на саммите G7 в эти выходные во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь комиссии Мина Андреева.

"Комиссия глубоко обеспокоена. Амазония имеет крупнейшие запасы тропических лесов и является домом для одной десятой мировых видов. Поэтому мы поддерживаем намерение президента Макрона обсудить этот вопрос на встрече G7. Ощущение срочности оправдано", - сказала она.

Андреева отметила, что комиссия готова оказать поддержку в тушении пожаров.

"Мы поддерживаем связь с бразильской и боливийской властями и готовы оказать помощь. Например, оказав прямую помощь или активировав нашу систему карт Copernicus", - сказала она.

На вопрос, планирует ли комиссия осуществлять давление на Бразилию из-за вырубки лесов, Андреева ответила, что ЕС может действовать в рамках Соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке, в который входит Бразилия). По ее словам, соглашение требует от Бразилии соблюдения Парижской климатической сделки, целью которой является пресечение незаконной вырубки лесов в бассейне Амазонки до 2030 года.

Секретарь комиссии отметила, что в документе "есть инструменты, которые принуждают к исполнению данных по договору обязательств".

Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE) заявил, что в период с января по август 2019 года в стране было зарегистрировано около 73 000 лесных пожаров.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил французского коллегу Эммануэля Макрона в колониальной ментальности после призыва в срочном порядке обсудить на саммите "Группы семи" в Биарриц пожары в лесах Амазонии.

"Наш дом горит, Амазония, легкие нашей планеты, вырабатывающие 20% кислорода, охвачены огнем, это международный кризис и члены G7 будут иметь два дня для обсуждения, что можно сделать для решения этой чрезвычайной ситуации" – заявил Макрон.

На что Болсонару заявил: "Предложение президента Франции о том, чтобы амазонские дела обсуждались на саммите G7 без участия региона в 21 веке ассоциируется с устаревшим колониальным менталитетом".

За последние 48 часов в лесах на территории Бразилии начались почти 2,5 тыс. новых пожаров. Президент Бразилии при этом расценивает помощь других стран в тушении пожаров как вмешательство во внутренние дела.

О необходимости немедленных действий для спасения лесов Амазонии, 60% которых – территория Бразилии, заявил и генсек ООН Антониу Гуттериш.

Ирландия пригрозила заблокировать соглашение ЕС с блоком МЕРКОСУР из-за пожара в лесах Амазонии.