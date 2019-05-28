Кормят и дарят тепло: в Луцком зоопарке выхаживают крохотного ежонка (фото)

Сейчас ежонку 4-й день от рождения и он чувствует себя прекрасно.

В Луцком зоопарке сотрудники выхаживают 4-дневное ежонка, который был найден без матери.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на директора Луцкого зоопарка Людмила Денисенко, ежонок появился у них в прошлую субботу, 25 мая. Беспомощную слепую зверушку принесли люди, которые увидели семью ежей в котловане, который рыли под строительство. К сожалению, спасти удалось лишь одного ежонка из потомства.

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«В Луцком зоопарке слепой ежонок – под круглосуточным наблюдением»,- рассказывает Денисенко.

«Его положили под инфракрасную лампу, ведь он без мамы и ему нужно тепло. Кормят его каждые три часа заменителем молока для животных. Начинали с 0,1 мл, а сейчас животное уже выпивает 0,9 мл за раз», - отмечает Денисенко.

Сейчас ежонку 4-й день от рождения и он чувствует себя прекрасно.

«Ухаживать за животным взялась работница Луцкого зоопарка Анна Кротова. Сегодня она на выходном, поэтому забрала ежонка домой», - добавила директор зоопарка.