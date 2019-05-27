Всемирный фонд дикой природы запустил прямую трансляцию, где 450 лет будет разлагаться пластиковая бутылка (видео)

В организации хотят запрета загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами.

Всемирный фонд дикой природы запустил прямую трансляцию длиной в 450 лет, во время которой будет разлагаться пластиковая бутылка.

Соответствующую трансляцию обнародовано на странице фонда в Facebook.

Цель трансляции — призвать государства создать мировое соглашение, которое запретит загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами.

Напомним, Совет Европейского Союза одобрил директиву, которая запрещает с 2021 года ряд пластиковой продукции.