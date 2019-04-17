8 киевских пляжей претендуют экологическую на международную награду «Голубой флаг»

«Голубой флаг» – международная награда, которой с 1987 года ежегодно отмечаются пляжи, соответствующие 32-ом критериям и требованиям.

В 2019 году в кандидатскую стадию европейской организации поданы восемь пляжей Киева для получения международной экологической награды «Голубой флаг». Сейчас ожидается официальное решение международного жюри. Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

«В этом году КП «Плесо» планирует открыть 14 мест массового отдыха населения на водных объектах, где возможен отдых с купанием (пляжи) и 18 мест массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых без купания. Подготовка к началу сезона началась», – добавил Андрей Малеваный.

Дополнительно информируем, что награда «Голубой флаг» дается раз в год.

«Голубой флаг» – международная награда, которой с 1987 года ежегодно отмечаются пляжи, соответствующие 32-ом критериям и требованиям. Независимое международное жюри оценивает качество воды, комфорт и безопасность на пляже, экологический менеджмент, меры экологического образования, уровень рекреационного сервиса.

«Голубой флаг» – это первая международная экологическая награда, полученная Киевом, которое является единственным городом Украины, где есть речные и озерные пляжи (не морские), которые получили данную награду.

Напомним, что международную экологическую награду «Голубой флаг» пляжи Киева получают с 2017 года.

В 2018 году ее получили 7 пляжей – «Детский», «Золотой», «Пуща-Водица», «Венеция», «Молодежный», «Галера» и «Радуга».