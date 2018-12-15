Астролог прогнозирует новую техногенную катастрофу в Украине

В гороскопе Украине самый опасный год в плане масштабных техногенных катастроф – 2024-ый, предупреждает астролог.

Опасность повторения в Украине катастрофы масштаба Чернобыля очень вероятна.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал известный украинский астролог Влад Росс.

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По словам эксперта, наибольше волнений и опасений вызывает 2024 год, так как в этом году в гороскопе Украины будет очень петлять Уран в Доме недр и рек.

В связи со всем вышесказанным наибольшие опасения, по словам Росса, вызывает Киевская дамба (в Вышгороде).

"Я уже давно прогнозировал угрозу, связанную с ней - ее может прорвать. Особенно неприятные и опасные дни – период затмений, которые произойдут весной и осенью 2024 года. Подчеркиваю, это самый опасный период для Украины в плане техногенных катастроф. Также для Украины существует угроза аварийных ситуаций, связанных с атомной энергетикой. Они будут возможны летом-осенью 2024 года. Эти ожидания и прогнозы тоже объясняются тем, что Плутон, связанный с атомом, будет петлять по Сатурну гороскопа нашей страны", - убежден эксперт.