Жена хочет расстаться с мужем, потому что он выбрал "ужасное" имя для ребенка
10:47, 13.09.230 мин. 87
Будущая мать разгневана предложением своего мужа по поводу имени для их дочери и говорит, что уже имеет "готовые документы на развод", если он не откажется от своего выбора.
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