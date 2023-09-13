Жена хочет расстаться с мужем, потому что он выбрал "ужасное" имя для ребенка

Будущая мать разгневана предложением своего мужа по поводу имени для их дочери и говорит, что уже имеет "готовые документы на развод", если он не откажется от своего выбора.

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