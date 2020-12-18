32-летняя американка Анджелина Вальдес, популярная блогерша в Instagram, рассказала о своих детских комплексах из-за травли сверстников в школе.
Об этом пишет Daily Star.
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Сейчас женщина зарабатывает на фото, на которых она позирует почти голой. Американка следит за физическим состоянием тела и внешностью. На ее странице в социальной сети почти 350 тысяч подписчиков.
Однако в детстве Анджелину травили в школе. Сейчас она объясняет такое поведение обычной завистью.
"Надо мной очень долго издевались. Я каждый день вступала в драки... Мне надо было каждый день как можно раньше убегать из школы, чтобы с ними не видеться", – говорит блогерша.
Вальдес признается, что однажды одноклассник пытался выколоть ее глаза скрепкой, а девушки приставали с острыми замечаниями, потому что она любила открытую одежду – топы и шорты. Из-за проблем в отношениях с подростками ей пришлось даже расстаться с парнем, потому что тот нравился ее одноклассницам.
"В какой-то момент я устала от них убегать, и поэтому начала носить с собой тяжелый замок в качестве оружия. После этого девушки больше не цеплялись", – объясняет Анджелина.
Сейчас женщина полностью избавилась от сомнений относительно себя и решила демонстрировать тело другим. За фото в сексуальном белье, а иногда и без него, американка зарабатывает 30 тысяч долларов ежемесячно.
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