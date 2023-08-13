Ответ настолько неочевиден, что не каждый вообще сможет его найти.

От этой новой головоломки вы можете почувствовать легкое головокружение, ведь разгадать ее секрет будет непросто. Среди одинаковых чисел скрывается одно, которое отличается от других.

Новую оптическую иллюзию предлагает Fresherslive. Ваша задача: найти число 83 на этом изображении за 10 секунд. Сделать это смогут только люди с совершенной остротой зрения и натренированной наблюдательностью. Сконцентрируйтесь и попробуйте.

Чтобы раскрыть загадку оптической иллюзии, необходимо задействовать несколько способностей, в том числе абстрактное мышление, наблюдательность и здоровое зрительное восприятие реальности. Эта оптическая иллюзия под силу 1% людей.

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Для разгадывания этой иллюзии у вас всего 10 секунд, вы же помните? Похоже, время истекло. Если вы не смогли найти ответ, не расстраивайтесь. Мы подготовили его для вас.

Ранее мы предлагали веселую загадку о белке. Эту оптическую иллюзию может разгадать только человек с очень острым зрением. И самым умным для этого нужно всего 20 секунд.

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